Prográmese este domingo con el Festival de Sancochos en Santa Elena

Este año la invitación para todos los visitantes es que lleven su plato y cubiertos con el fin de cuidar el medio ambiente.

A una semana del inicio de la Feria de las Flores, se realizará uno de los eventos más esperados por los antioqueños y es el Festival de Sancochos, en el corregimiento de Santa Elena, cuna de los silleteros.

El festival es una de las actividades con mayor acogida y este año busca también emprender una campaña ecológica, haciendo un llamado por evitar el uso de elementos no biodegradables, por lo cual se recomienda a los invitados a llevar sus platos y cubiertos.

“Nos unimos, apoyamos y aplaudimos este tipo de iniciativas, no solo en Santa Elena sino en todos los territorios de Medellín. Durante las festividades, y en todos los momentos del año, debemos ser muy responsables con el cuidado del planeta, el campo y la ciudad”, señaló Ricardo León Giraldo López, gerente de Corregimientos.

Por su parte, Édgar Escobar, integrante de la Red de Turismo de Santa Elena, indicó que la idea es realizar varios talleres para sensibilizar y educar a la comunidad, para que los emprendedores puedan vender sus productos en empaques ecológicos.

La cita es este domingo a las 10:00 a.m. en el parque de Santa Elena.

