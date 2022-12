¡Prográmese! Medellín se deleitará con Christian Leotta, heredero musical de Beethoven

Con un extraordinario talento, el pianista italiano estará en concierto por primera vez con la Orquesta Filarmónica el viernes 23 de junio en el Teatro Metropolitano.

“Para mí será un gusto enorme tocar en Medellín con el maestro Guerassim Voronkov y la Orquesta Filarmónica”, señaló, con gran motivación, el pianista italiano Christian Leotta.

¿Quién es Christian Leotta?

Sin duda un experto en cuanto al repertorio beethoveniano se trata, además ha interpretado en diferentes partes del mundo los cinco conciertos y las treinta y dos sonatas para piano del genio de Bonn.

Este pianista fue afortunado de poder estudiar por cinco años con el gran Karl Ulrich Schnabel, que, a través de sus legendarios maestros Artur Schnabel (su padre), Teodor Leszetyci y Carl Czerny (el estudiante más famoso de Beethoven), le donó en persona una herencia musical excepcional directamente transmitida por Beethoven.

¿Qué pueden esperar los asistentes al evento?

La inigualable interpretación de los Cuadros, en una exposición de M. Mussorgsky y el Concierto No. 4 para piano de L. Van Beethoven, bajo la dirección del maestro Guerassim Voronkov (Rusia).

¿De qué se trata el Concierto No. 4?

El Concierto No. 4 fue estrenado por Beethoven como solista en una presentación privada en marzo de 1807 en el palacio de su patrón, el príncipe Lobkowitz. Sin embargo, el estreno público no fue hasta el 22 de diciembre de 1808 en el Theater an der Wien de Viena de nuevo con Beethoven al piano.

¿En qué lugar se llevará a cabo el evento?

Esta presentación tendrá lugar el viernes 23 de junio en el Teatro Metropolitano de Medellín.

Cronograma: 7:00 p.m. (charla previa) 8:00 p.m. (concierto).

Para mayor información sobre boletería y puntos de venta, ingrese aquí