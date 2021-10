Protagonistas de polémico video en Medellín dan su versión: "soy webcam, no trabajadora sexual"

Una tormenta viven por estos días la modelo Alejandra Torres y su novio, Patrick Slurink, luego de protagonizar una controversia en Medellín por salir a grabar un video al sector de Provenza, en El Poblado, donde ella iba en lencería mientras su pareja usaba un traje elegante.

La comunidad los señaló de todo, a él como un extranjero en busca de turismo sexual y a ella como una “prepago”. En entrevista con Noticias Caracol Ahora, la pareja dio su versión de los hechos, ofreció disculpas, pero también cuestionó a la sociedad paisa y sus autoridades.

“Todo inició a raíz de una idea que yo tenía para mi contenido en donde íbamos a estar transitando por el sector de Provenza, mientras yo estaba vestida con lencería y mi novio estaba con un traje elegante. Todo iba muy bien, los espectadores estaban bastante contentos, considero que me estaban mirando, mientras estábamos haciendo la pasarela, pero en el momento en que llegan una señora y un señor a atacarnos de manera abrupta preguntándonos que por qué hacíamos eso, que si yo estaba cobrando y otro tipo de cosas más y se genera la polémica”, detalló Alejandra Torres.

La modelo explicó cuál era su intención con la grabación:

“Lo que pasa es que yo soy modelo webcam y creadora de contenido, como estamos en un mes en donde los disfraces y todo este tipo de temáticas son tan llamativas, lo que quería hacer era un video promocional para mis redes sociales en donde iba a traer un tráfico orgánico a mis páginas de contenido, entonces era un video que necesitaba hacer en compañía de alguien de confianza, o sea mi novio”.

Ante la cantidad de críticas sobre esta situación, un hecho tildado por muchos como denigrante contra la mujer paisa, Torres cuestionó:

Publicidad

“El valor y la dignidad a mí no me la dan otras mujeres, mi valor, mi dignidad y respeto lo consigo yo. No necesito la responsabilidad de los actos de otras personas para yo misma hacer y deshacer con lo que hay en mi vida, entonces si a ese tema vamos qué pasa con los candidatos políticos que utilizan a mujeres en bikini para hacer sus campañas publicitarias, qué pasa con los artistas colombianos que se supone que representan a todo un país y utilizan a las mujeres afrocolombianas como si fueran unos perros. Entonces si toda esa responsabilidad está recayendo sobre mí, la cual estoy aceptando y por la cual estoy dando la cara y respondo, entonces por qué no empezamos sacar uno a uno las personas que nos representan como colombianos y que si hacen este tipo de actos denigrando lo que supuestamente es la mujer colombiana”.

La modelo aseguró que la mayoría “tienen una imagen muy errada y tergiversada de lo que pasó”.

“Si bien vamos a hablar de este tema, los titulares nunca hablan de lo que yo estaba haciendo, hablan de que es un extranjero y es una prepago, lo cual en Colombia está muy mal identificado; el trabajo sexual es un trabajo respetado, las trabajadoras sexuales al igual que un trabajador del común tienen derechos y deberes como cualquier persona, lo cual debería ser ya aceptado. Llevamos muchos años viviendo este tipo de cosas y no tiene absolutamente nada de malo, es una industria que así como la industria webcam sostiene demasiado la economía colombiana, entonces el titular en sí nunca fue porque yo llevara el collar en el cuello, el titular fue porque él es un extranjero, yo soy una colombiana y se vio de manera errada lo que estaba pasando porque muchas personas confundieron la información”, anotó.

Sin embargo, pidió disculpas por el malentendido.

“Por eso me disculpo de manera pública. Es respetable que no todo el mundo tenga la misma conciencia y la misma visión de la idea que yo tenía, a lo cual me disculpo, siendo que no era el lugar adecuado para hacer este tipo de actos, pero con lo que no me disculpo es con que estén tachando de mala manera lo que estábamos haciendo: no soy menor de edad, no soy trabajadora sexual, no estaba obligada, fue algo completamente consensuado y él no es un extraño, no me estaba pagando por lo que estaba haciendo, es mi novio, es mi pareja”, agregó.

La versión de Patrick

Publicidad

El ciudadano holandés también se refirió a cómo lo ha afectado esta situación y más luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidiera a Migración Colombia su expulsión.

“Él tiene una posición que lleva mucha presión sobre toda la gente que ha llevado esto muy alto, fue tan viral que él tuvo que decir algo. Lo único que me da mucha pena es que no averiguaron nada sobre mí, no han preguntado mi versión de la historia, que yo tengo mis negocios en Holanda. Yo hace pocos años me pude permitir viajar y estoy gozándolo demasiado las riquezas de aquí en Colombia, esas son las cosas que estoy mostrando a mi país. En este camino yo me encontré con ella”, detalló.

Afirmó que esta polémica también le ha causado daño a todo su círculo familiar y personal

“Tienen que entender que no están dañándome solo a mí, están dañando a mis padres, a mis abuelitos, mi hermana, a mis empleados que llevaban más de 5 años trabajando por el lado mío, ahora tienen que recuperar todos los daños que las noticias están diciendo, ese mensaje del alcalde ha llegado a Holanda y en una manera por culpa del cambio en el tiempo que yo no puedo hacer nada porque, en los tiempos que salen estas cosas, yo por aquí estoy haciendo entrevistas o estoy durmiendo, entonces por culpa de esto mis redes sociales, mi trabajo están afectadas”, anotó.

Sobre la grabación explicó que él solo estaba apoyando a Alejandra:

“Yo solo lo hice para apoyarla a ella. Cuando yo la veo, veo una mujer muy respetuosa, una mujer que siempre está luchando por todo lo que tiene y siempre va a luchar, así que quién soy yo para no apoyarla en eso. Ella no me necesita para nada, ella tiene sus propias redes, su propio trabajo”.

Publicidad

El hombre también se disculpó por lo que ha pasado.

“Supuestamente era un acto muy rápido, la intención era subir y bajar en menos de 2 minutos, no nos parecía muy malo y nunca esperamos que la gente lo fuera a tildar así”.

Mientras la joven fue sancionada por alterar el bien común, frente a Patrick ya hay un proceso legal activo ante el pedido del alcalde que sea expulsado de Colombia, lo que finalmente ni su novia ni él esperan que ocurra.