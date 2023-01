Protocolo de seguridad por implosión del Mónaco incluye la evacuación de más de mil personas

A partir de las 6:00 a.m. de este viernes se comenzaron a ultimar los detalles para la demolición de la edificación.

El protocolo de seguridad que incluye la evacuación de 1.500 personas y 147 mascotas que no podrán volver a sus viviendas hasta después de la 1:00 p.m. Además, se efectuarán cierres viales en sectores aledaños al edificio.

"Hacerlo lo más temprano posible para garantizar que se cumplan con todos los protocolos de seguridad necesarios para continuar con las acciones y actividades que vamos a realizar en este edificio", manifestó Camilo Zapata, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

A las 9:00 a.m. empiezan los filtros vehiculares. La Secretaría de Movilidad proyecta hacer los cierres totales hacia las 10:00 a.m. Entre otras, a esa hora no habrá paso en la avenida Las Vegas y en la de El Poblado.

"Desde la vía Las Vegas, hasta la 43A que es la avenida El Poblado y desde la 12 sur hasta la 17 sur. Ese es el polígono donde vamos a realizar todos los cierres", comentó Mario Ramírez, subsecretario de Movilidad de Medellín.



Detalles de la implosión

La primera sirena sonará a las 10:40 a.m., advirtiendo el inicio del procedimiento. Sucesivamente sonarán otras dos; una faltando diez minutos y la otra cuando falte tan solo un minuto para la detonación a las 11:00 a.m.

Se estima que la implosión no tarde más de cinco segundos. Una nube de polvo se esparcirá por el sector conocido como Santa María de Los Ángeles, en El Poblado.

"Se genera en cualquier proceso constructivo, en este caso destructivo, donde habrá partículas de concreto posiblemente y de polvo y lo que vamos a hacer es que a través de unos chorros tratando de mitigar un poco el impacto que pueda generarse", señaló Camilo Zapata, director del Dagrd.

Después del mediodía y tras las valoraciones iniciales, progresivamente, el perímetro evacuado será nuevamente ocupado por sus habitantes. Una hora después del procedimiento empezará la recolección de escombros.