Proyectan cine europeo en las cárceles de Medellín

Ante 50 mujeres internas de la Cárcel El Pedregal, se proyectó "Kuma" una de las películas del Festival Euro Cine.

“Esta primera proyección es el inicio de muchas películas europeas que vamos a presentar en las cárceles de Medellín”, manifestó Theresa Hoppe, directora de Euro Cine en Colombia.

Las internas del Complejo Penitenciario y Carcelario El Pedregal, disfrutaron de la película que narra la historia de una mujer turca que contrae matrimonio y vive con la familia de su esposo en Australia; en esa situación se da un choque cultural.

Las proyecciones de las películas son gracias a una alianza estratégica entre la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y EURO Cine, que asignará a un especialista del séptimo arte para socializar las proyecciones en un conversatorio.

“Hace un año no comía crispetas y no veía una película, me sentí como en un cine y lo mejor fue que conocí una nueva cultura de un país como Turquía y nos explicaron las partes que no comprendíamos en la película”, manifestó Claudia, quien lleva recluida dos años en la cárcel.

El fin de esta actividad es contribuir a la reintegración de estas mujeres para cuando regresen a la libertad, puesto que mediante una película se pueden hacer reflexiones sobre la vida.