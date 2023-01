Publicación de libro sobre pederastia abre debate: ¿periodistas están obligados a revelar su fuente?

Un juez ordenó a Juan Pablo Barrientos, autor de 'Dejad que los niños vengan a mí', decir quién le suministró la información para desarrollar su investigación.

El libro cuenta varios casos de sacerdotes señalados de buscar a jóvenes para cometer actos sexuales.

Publicidad

"Es una mujer de 31 años campesina que se enfrenta a la institución más poderosa del mundo que es la Iglesia católica, sola y sin abogados logra la condena del sacerdote abusador de sus dos hijos. La otra es un hombre que denuncia ser abusado por cuatro sacerdotes”, relato el escritor.

Por esas denuncias fue objeto de dos tutelas. En una, un juez de San Rafael, Antioquia, como medida provisional, prohibió la difusión y comercialización del libro. En la otra, exigen que revele quién es la fuente de estas informaciones.

"Eso es censura previa y eso está prohibido por la ley. Además, otra juez en una segunda tutela me pide revelar la fuente protegida y yo no puedo hacer eso y me dio cuatro horas y obviamente le dije que no lo voy a hacer y me dijo que si no lo hacía tendría alguna sanción penal o disciplinaria", comentó el periodista.

Juez exige a periodista revelar su fuente en libro sobre pederastia en Iglesia colombiana Pero ¿puede un juez ordenar a un escritor revelar la fuente de su libro?

Publicidad

"En mi opinión no, y lo digo porque la Constitución establece que el secreto profesional que incluye periodistas, abogados y otros médicos, por ejemplo, es inviolable. Un abogado, un sacerdote, no están obligados a revelar lo que le dice su cliente o su feligrés y en mi opinión no cabe orden judicial en ese sentido", expuso Juan Manuel Charry, constitucionalista.

Así las cosas, estaríamos ante un caso de censura previa:

Publicidad

"Justamente en Colombia no hay censura ¿qué significa eso? Que no se puede evitar que las personas pongan en circulación información desde sus respectivos puntos de vista por supuesto tiene responsabilidades, no puede haber injurias o calumnias y deben responder por ellas", explicó el constitucionalista.

En otro caso anterior, una exviceministra tuteló a la revista Semana, que fue obligada a revelar la fuente de la información. Pero la Corte Constitucional señaló que la reserva de la fuente no es un privilegio adscrito en cabeza de los medios de comunicación, sino una herramienta para la libertad de expresión.