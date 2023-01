Puente Pescadero desapareció bajo las aguas del Cauca por represamiento en Hidroituango

Troncos, desechos y lodo es lo que se puede observar en la superficie del río que comenzó a crecer desde el pasado fin de semana.

Este hecho, que causa temor entre los ribereños, comenzó el pasado lunes cuando por segunda vez uno de los túneles de desviación del río Cauca fue taponado por un deslizamiento.

De inmediato el agua comenzó a represarse y a subir de nivel aguas arriba, a pocos kilómetros del proyecto Hidroituango. Por este hecho se prohibió el paso por el Puente Pescadero que da acceso al municipio de Ituango.

Así sí se veía el puente cuando el caudal del río estaba normal:

Hoy esta estructura se encuentra bajo el agua según se puede apreciar en el siguiente video tomado el pasado martes 1 de mayo:



Desde entonces ingenieros de EPM, entidad que tiene a su carga la construcción de la presa, trabajan día y noche para abrirle paso al agua.

Según comunicó "personal experto de EPM y de las firmas contratistas avanzan en la habilitación de otros túneles para evacuar el agua represada y en un llenado prioritario de la presa para encauzarla hacia el vertedero y hacer el rebose por esta estructura".

A la vez, funcionarios de EPM se estarán reuniendo con los alcaldes de los municipios de Ituango, Buriticá y Liborina, así como representantes de Valdivia, Puerto Valdivia, Toledo y Santa Fe de Antioquia para informarles sobre los riesgos y cómo actuar.



