¿Qué dice Avianca sobre pasajera que le pegó y llamó "muerta de hambre" a una de sus azafatas?

En el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, una mujer, al borde de la histeria, la emprendió a golpes e insultos contra una trabajadora de Avianca que le pidió utilizar correctamente el tapabocas, antes de abordar su vuelo. La situación quedó registrada en video y desató una ola de indignación en redes sociales.

"Dígame por qué usted me va a negar el embarque. ¿Qué le pasa, estúpida? Sí, le pegué por estúpida ¿Se cree mucho, en serio? No sea ridícula… necesito irme y necesito trabajar. No me voy a quedar acá solamente por ella. ¿Se cree que tiene mucho poder o qué? Muerta de hambre”, le dijo la mujer a la azafata.

Publicidad

Al parecer, la pasajera, que estaba compañía de un menor de edad, se habría negado a usar el tapabocas de manera correcta, como indica la norma, a la hora de abordar la aeronave. Por eso le fue negado el ingreso. Esta situación la sacó de casillas y, en su reacción, insultó y agredió físicamente a la azafata.

“Hay casos en los que la gente tendrá la razón y las otras veces la aerolínea. Por el tema de la pandemia se está manejando el tapabocas, es necesario, entonces por qué nos vamos a ir en contra de eso”, manifestó Ana Causil, viajera.

Otros ciudadanos, aunque rechazan este tipo de conductas, dicen que en algunos casos es indignante la forma de operar de algunas aerolíneas.

“En este momento tengo un problema, me deben un pasaje porque no pude viajar porque estaba enferma, he llamado y he llamado y nada. Yo creo que al usuario lo deben respetar en eso”, manifestó Blanca González.

Publicidad

En un comunicado, la aerolínea Avianca rechazó el hecho. Aseguró que casos como estos se han intensificado en los últimos dos años y dice que es fundamental y urgente que la Aeronáutica Civil fortalezca aún más la regulación y permita implementar listas de exclusión aérea para prohibir que pasajeros que ya han tenido malos comportamientos puedan volver a volar.