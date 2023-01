¡Qué ejemplo! Presentadora paisa lucha con carisma contra una enfermedad

Se trata de Manuela Estévez, hace parte del noticiero de Telemedellín y padece esclerosis sistémica.

Alegre, simpática, atenta, deportista, amante de su gata Olívia, del sushi y siempre sonriente, así es ella, una mujer que se ha convertido en ejemplo para muchos en el mundo que padecen esta extraña enfermedad que afecta la piel y parte de la movilidad.

Desde que comenzó a sentir los primeros síntomas en diciembre del 2016, Manuela comenzó una lucha por saber qué estaba pasando con su cuerpo.



Solo hasta agosto del año siguiente fue diagnosticada con esclerodermia, una enfermedad autoinmune que, hasta el momento, no tiene cura.

Pero Manuela no estaba para rendirse y muchas veces temió por su futuro profesional.

Finalmente el 14 de mayo del 2018 comenzó a contar el difícil proceso que ha sido las quimioterapias para tratar su padecimiento.

Escribió en su Instagram: “Muy agradecida con la vida por permitirme a mis 31 años ser una mujer valiente y arriesgada, una mujer llena virtudes y por supuesto como cualquier otra ser humano con aspectos por mejorar”.



Desde entonces de manera periódica comenzó a publicar sus avancen en el tratamiento. En los videos se le ve tranquila, sonriente, optimista y muy agradecida.

La forma como afronta su enfermedad, que poco a poco la fue dejando sin cabello por el tratamiento, llamó la atención de miles de personas de todo el mundo que comenzaron a invadir de comentarios positivos sus redes sociales. Luego se enfrentaría a un trasplante de médula.

El 19 de junio del 2018 Manuela publicó en Youtube un video en compañía de su reumatólogo Luis Fernando Pinto para explicar a sus seguidores sobre la esclerodermia.



El 2 de julio publicó otro video en donde muestra su cambio extremo. Se le ve un poco triste y reconoce que tuvo deseos de llorar.



De allí en adelante sigue registrando su vida hasta que decidió cortarse todo el cabello. Hoy muestra sus rutinas de ejercicios y entrenamientos en sus redes.

Finalmente el 22 de agosto y con el apoyo incondicional del canal en donde trabaja, realizó, calva, la presentación de las noticias. Su popularidad creció.



Manuela hoy se siente tranquila y muy feliz. “La gente en la calle se me acerca y me dice que me admira, que me sigue en Instagram. Entonces me di cuenta que este era mi propósito con esta enfermedad”, afirma, y añade "necesitamos más calvas en el mundo. Este es mi casco".

Fotos: Instagram/estevezmanuela/