¿Qué está fumando Natalia París? Esta foto suya desata la controversia en redes sociales

La modelo paisa ha asegurado que no es uno de sus hábitos, sin embargo sus seguidores le recuerdan aquella frase que dice que “la marihuana da celulitis”.

Algo que según ella nunca dijo. Así se lo aseguró al programa Los Informantes de Caracol TV.

“Eso lo dijo una chica que me imita, o que la música que más me gusta es la de los CD’s”, manifestó Natalia.

De boba Natalia París no tiene un pelo, pero esa fama le ha costado... Ahora, la imagen publicada este jueves en su cuenta de Instagram junto a dos emoticones de un cigarrillo y una calavera, despertó la curiosidad de sus fans, aunque no es claro qué sustancia está en el cigarrillo prendido que aparece en la foto.



Natalia ha dicho en repetidas ocasiones que fumar no es un hábito suyo. De hecho, en esa misma red social publicó semanas atrás una fotografía en la que también aparece con un cigarrillo y escribió que solo era para hacer el retrato.



Advertisement