¿Qué hacer este puente festivo en Medellín? La Orquesta Filarmónica lo deleita con música clásica

Anímese y haga parte de ‘El cazador furtivo’ de Carl Maria von Weber, 'la Sinfonía 40 de Mozart' y 'la Sinfonía 5 de Tchaikovsky'. ¿Cuándo y dónde?

La Orquesta Filarmónica de Medellín le ofrece este sábado 29 de abril, a partir de las 6:00 p.m., un espectacular concierto de música clásica y romántica que hará vibrar a todos sus asistentes. La cita es en el Teatro Metropolitano de la capital antioqueña.

En este gran evento se presentará la Obertura de 'El cazador furtivo' de Carl Maria von Weber, la 'Sinfonía No. 40' de Wolfgang Amadeus Mozart y 'la Sinfonía No. 5 'de Piotr Ilich Tchaikovsky bajo la dirección del maestro Francisco Rettig.

Esta magnífica obra presenta hermosas melodías de ópera, sumergiendo al espectador en el ambiente del bosque, gran protagonista, que va desde la paz y serenidad, a la oscuridad por la presencia del espíritu maligno.

¿Cómo asistir al evento? Aquí encontrará toda la información necesaria para que no se pierda esta cita a cargo de la Orquesta Filarmónica de Medellín.