¿Qué hacer para estar en las pasarelas de Colombiamoda y BCapital 2018?

Foto: Colprensa

Inexmoda lanzó por tercer año consecutivo la convocatoria que busca descubrir nuevos talentos en el mundo de la moda.

El proceso inició el 9 de febrero e irá hasta el 2 de marzo y busca resaltar el poder del diseño colombiano y conocer las propuestas de nuevos diseñadores que tendrán la oportunidad de ser parte de jóvenes talentos en Colombiamoda, La Semana de la Moda de Colombia y BCapital, informó Inexmoda.

Uno de los principales requisitos para los diseñadores que quieran participar es presentar una marca que tenga mínimo dos años en el mercado. La inscripción debe realizarse a través de un formulario que se encuentra en www.inexmoda.org.co .

La elección de los diseñadores estará a cargo del comité curador de Inexmoda, conformado por Felipe Espinosa, director creativo de 3cero2, Maria Paola Spera, Co – fundadora de It’s Now y Maite Cantero, coordinadora del Laboratorio de Investigación e Innovación de Inexmoda, quienes evaluarán las propuestas y el estado de la marca para sugerir el escenario de ideal para las seleccionadas.

Los escenarios de visibilidad a los cuales podrían acceder los postulados son Nonstop, Moda a la Colombiana y El Cubo, en Colombiamoda, y 5x5 (pasarela de cinco diseñadores) y El Pop Up Store del B, en BCapital.

Cabe recordar que destacados diseñadores como Andrés Pajón, Jorge Orozco, Andrea Landa, Natalia Londoño, y marcas emergentes como Pura, Papel de Punto, Soul Intimates y Oropéndola, son algunos de los actuales referentes del diseño nacional que participaron en diferentes momentos de Inexmoda.

Este año Colombiamoda se realizará entre el 24 y 26 de junio y BCapital será el 17, 18 y 19 de octubre.