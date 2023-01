“Que iban a poner una granada en la iglesia”: habla párroco amenazado en corregimiento de Caucasia

El sacerdote contó a Noticias Caracol que recibió una llamada de grupos anónimos y le exigieron 500 mil pesos para no atentar contra su vida.

Tras las amenazas, la Arquidiócesis de Santa Rosa de Osos anunció la salida del párroco del templo Nuestra Señora del Carmen de Cuturú, un corregimiento del municipio de Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño.

El padre manifestó que recibió una llamada el pasado miércoles "dieron pues la información que tenía que dar 500 mil pesos y que sino los daba entonces tenía que salir de la comunidad y lo otro también que iban a poner una granada en la iglesia, cosa que causó temor, le comenté a mi jefe monseñor Jorge Alberto Ossa Soto (obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos)​ que me ordeno la salida inmediata de la comunidad de Cuturú".

En cinco años de trabajo social y espiritual en ese corregimiento es la primera vez que el párroco recibe amenazas, además manifestó que no conoce una situación similar en la región.

Según la Policía de Antioquia, en el Bajo Cauca delinquen estructuras como el Clan del Golfo y Los Caparrapos. A Caucasia ya se desplazó un equipo para investigar estas amenazas.

"Hemos tomado las medidas necesarias a través del Gaula de la Policía Nacional, la Sijín y la unidad de inteligencia también del departamento", señaló el coronel Samir Pava, subcomandante de la Policía de Antioquia.

Por su parte, el Nodo Antioquia una organización de derechos humanos consolidada en el departamento con incidencia en cortes europeas, este año se ha incrementado la violencia en el Bajo Cauca, donde se han registrado 4.500 desplazamientos durante el 2018 y un 200 por ciento de incremento en los homicidios durante el mismo año.

"El incremento de extorsiones homicidios selectivos, todos los fenómenos de violencia generalizada contra la población contra los líderes sociales contra toda la comunidad que hacen del Bajo Cauca uno de los territorios más difíciles del departamento", explicó Óscar Yesid Zapata, representante del Nodo Antioquia Coeuropa.

