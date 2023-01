¡Qué irresponsable! Hombre lanza gas pimienta en centro de salud afectando a varias personas

Ocurrió en una sala de urgencias de Medellín cuando un ciudadano reaccionó de esta forma porque, al parecer, no recibió atención.

Las autoridades en la capital antioqueña buscan a un hombre señalado de lanzar un gas pimienta en el centro de salud de El Salvador, ubicado en la comuna 9 (Buenos Aires), oriente de la ciudad.

Según versiones de lo ocurrido, el paciente llegó para que lo atendieran por urgencias, pero aparentemente no entregó su cédula por lo que no recibió el servicio y reaccionó usando el gas pimienta, que terminó afectando a varias personas que se encontraban en el lugar.

El hecho quedó evidenciado en video, en el que se ve a los ciudadanos desesperados por los efectos del gas.

Las autoridades tratan de identificar y dar con el paradero del hombre que cometió este acto irresponsable.