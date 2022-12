¿Qué le dijo el alcalde de Medellín a la mamá del presunto fletero de la loma de Los Balsos?

Federico Gutiérrez habló con la progenitora de alias ‘Flechas’, el señalado ladrón que fue grabado durante un atraco en El Poblado.

Reaparecen los fleteros: dos atracaron a ocupantes de un carro en El... Los detalles de la conversación fueron entregados por el mandatario en una rueda de prensa en la que se dio a conocer el helicóptero Bell 407 que fue puesto a disposición de la Policía para la seguridad de Medellín.

No deje de leer: El ‘juguete’ con el que van a vigilar las calles de Medellín desde el aire está listo para arrancar

Sucedió cuando un periodista le preguntó si el aparato serviría para atacar casos como el de alias ‘Flechas’.

“Una de las cosas que más le choca a la gente es el hurto, no hay nada más fastidioso. La gente trabaja muy duro, compra sus cositas y llegan otros tipos y se las roban”, respondió Gutiérrez.

Vea también: Indignante video de tres fleteros en pleno atraco en la Autopista Norte

Y añadió: “Por eso estamos enfocados en ir contra estas bandas. Cada caso nos lleva a un caso estructural. (Hay que) Ir detrás y desarticular la banda La viña y a su cabecilla alias ‘Paraco’”.

Sin embargo, el alcalde de Medellín sorprendió al revelar que él mismo habló con la mamá del presunto fletero más buscado de la ciudad.

“Está más que identificado, se han hecho dos allanamientos. Está es escondido. Hasta yo hablé con la mamá la semana pasada”, manifestó el mandatario.

“Le dije: mire, lo mejor que puede hacer su hijo ya es entregarse. Igual lo vamos a agarrar”, agregó Gutiérrez sobre su conversación.

Además, el alcalde les envió un mensaje a la mamá de ‘Flechas’ y a los integrantes de las bandas delincuenciales: “De una vez, como un mensaje de mamá a hijo, le diga que se salga de esas estructuras. (…) Ellos no saben ni pa quién trabajan. Trabajan para mafiosos que los explotan, que poco les importa las vidas de ellos y sus familias. Que se salgan ya”.

El alcalde también aseguró que acaba de radicar un proyecto en el Concejo de Medellín con el que busca la aprobación del uso de 20 mil millones de pesos para invertir en educación. "Temas de educación superior, técnicas y tecnologías con criterio de pertinencia y que tengan inserción laboral. Delinquir no paga, es el mensaje que estamos mandando".

¿Pero quién es alias ‘Flechas’?

Se trata de un presunto fletero que fue identificado por investigadores del Grupo Contra Atracos de la Sijín, encargado de dar con el paradero de dos ladrones que fueron grabados por un ciudadano cuando asaltaban con arma de fuego al conductor de un vehículo en la loma de Los Balsos, en El Poblado.

Le puede interesar: Autoridades ya tienen la moto que utilizaron los fleteros en Los Balsos, sector de El Poblado

Su nombre es Jhonathan Alexánder Arboleda Ossa y, según confirmó el alcalde de Medellín a los medios, en su contra ya pesa una orden de captura. Esta fue emitida por un juez de control de garantías por el presunto delito de hurto agravado y calificado. De hecho, Noticias Caracol conoció que las autoridades ofrecen una recompensa para quien brinde información que permita su captura.

Noticias Caracol consultó con fuentes judiciales y encontró que Arboleda Ossa, de 26 años, tiene antecedentes penales por porte y/o tráfico de drogas, de un caso sucedido en diciembre de 2009: fue sentenciado a 32 meses de prisión, pero no pagó cárcel porque un juez, como ordena la ley, decretó la suspensión de la pena.



#Video Por aire y tierra es buscado alias 'Flechas', el presunto fletero de la loma de Los Balsos, en Medellín https://t.co/Xuu9kYIrG0 pic.twitter.com/nkYJRPHo5g — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) May 3, 2017

También registra una condena de 44 meses de prisión por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y cohecho por dar u ofrecer (soborno). Los hechos que lo llevaron a ser sentenciado en este caso sucedieron en agosto de 2011 cuando, junto a otra persona, fue sorprendido con un revólver mientras se movilizaba en una motocicleta de placas CRX 17B.