Qué lío en el que se metió tras quemar su moto para evitar que fuera inmovilizada

Un hombre fue sorprendido con la luz de su vehículo averiada. Cuando iba a ser sancionado reaccionó de mala manera. El caldo le saldrá más caro que los huevos.

El bochornoso episodio sucedió en la carrera 48 con calle 63 Sur en Sabaneta, Antioquia la noche del sábado.

Según contó a Noticias Caracol el director de Movilidad de ese municipio vecino de Medellín, Henry Herrera, un hombre cayó un retén de control vehicular.

Al inspeccionar la motocicleta del conductor, los agentes se percataron de que tenía la luz delantera averiada.

“Cuando se le solicita que haga la revisión, no tenía cómo repararla y las condiciones técnicas a esa hora tienen que ser óptimas. Por lo tanto había que inmovilizarle la moto”, explicó el funcionario.

La sanción para ese tipo de infracciones implica la inmovilización del vehículo, lo que acarrea el pago de una multa de entre 730 mil y 800 mil pesos, más el costo de la grúa y el parqueadero en los patios del tránsito sabaneteño. Esto es 148 mil pesos más 8.200 pesos diarios por el parqueo.

Si la persona paga la sanción en los primeros cinco días hábiles, obtiene un descuento de 50 por ciento.

Pero el propietario del vehículo no tendrá esta posibilidad.

Cuenta Herrera que en medio del operativo apareció uno de sus hijos, abordó la motocicleta e intentó huir. En su reacción arrolló –sin consecuencias que lamentar- a un guarda de tránsito.

Luego fue detenido y su motocicleta inmovilizada.

En ese momento, el padre se acerca al vehículo, saca de uno de sus bolsillos un encendedor, mueve la manguera de combustible del mismo y le prende fuego.

De la motocicleta, una Honda CBS 125, solo quedó el chasis, el cual fue transportado a los patios por una grúa que presta los servicios a la Alcaldía de Sabaneta.

El guarda arrollado no sufrió lesiones, por lo que dos implicados en la quema del vehículo fueron dejados en libertad y con una alta sanción por pagar que castiga infracciones como desacato, intento de fuga, maniobras peligrosas y conducir sin cumplir las normas técnicas. Además, tendrá que pagar el servicio de la grúa y el parqueadero en los patios, que suma cada día. Y no se verá beneficiado con descuentos por pagos oportunos

“En caso de no hacerlo, no podrá realizar ningún trámite de tránsito a nivel nacional, por ejemplo renovar su licencia de conducción o comprar o vender vehículos”, explicó el director de tránsito local. Todo por incinerar su propio vehículo, cuyo valor es cercano a los 3,5 millones de pesos.