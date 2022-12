¡Qué mujer! Le apuntaron en el rostro, peleó y espantó a dos ladrones

Una mujer de 22 años que vive y trabaja en el municipio de Copacabana se enfrentó a dos ladrones mientras atendía en un local comercial en este municipio de Norte del Valle de Aburrá.

La mujer fue sorprendida por uno de los hombres que se pasó por encima del mostrador y la amenazó con un arma de fuego. Sin embargo ella no se dejó amedrentar y con ayuda de su celular comenzó a golpear al ladrón que tras escuchar los gritos huyó con su cómplice.

Ella es Rosmery Delgado, mide un metro y 60 centímetros y hoy se sorprende de la valencia que tuvo al enfrentar a los hombres.

“Fue rabia porque él me decía que tenía que darle las cosas. Él me decía que me quedara callada, que me iba a matar y lo único que pensé fue en tirármele”, comenta la mujer.

Los hombres huyeron del lugar en una moto de bajo cilindraje.

Rosmery ya denunció lo sucedido ante la Fiscalía con ayuda de los videos de seguridad. Dice haber recibido un golpe en el rostro y otro en un brazo, para nada de consideración.