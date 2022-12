¡Qué no lo cojan mal parqueado!, Conozca dónde estacionar adecuadamente

A pesar de la amplia cantidad de parqueaderos y celdas de parqueo con los que cuenta Medellín, muchos ciudadanos continúan estacionando sus vehículos en lugares indebidos.

Esto, además de generar incomodidades para el resto de los medellinenses y afectar la movilidad, puede ocasionarle una sanción económica. Andenes, antejardines y zonas verdes son los sitios más frecuentes en los que muchos dejan su carro.

La sanción que usted puede recibir por no cumplir con esta norma es de quince salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $322.170.

Para que usted no reciba un comparendo por este valor, evite parquear su vehículo en estos lugares:

Sitios prohibidos:

- Andenes, zonas verdes o espacio público destinado para peatones, recreación o conservación.

- Vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.

- Vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos.

- Puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos.

- Zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para personas con limitaciones físicas.

- Carriles dedicados al transporte masivo.

- A una distancia mayor de treinta centímetros de la acera o mayor a cinco metros de la intersección.

- En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes.

- Curvas.

- Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.

- Zonas de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.

- Lugares de comercio u obras de construcción de los perímetros urbanos con el objeto de cargar o descargar, fuera de las zonas y horarios determinados para tal fin.

- Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito.

Recuerde que si parquea en sitios permitidos, también debe tomar ciertas precauciones:

- En vías urbanas donde está permitido el estacionamiento, debe realizarse lo más cercano posible al andén o al límite lateral de la calzada.

- Encender las señales reflectivas de peligro si es de día o las luces de estacionamiento y señales luminosas de peligro si es de noche.

- En caso de reparaciones en vía pública, en los perímetros rurales, debe ubicar las señales de peligro a distancia entre cincuenta y cien metros adelante y atrás del vehículo.

- Tenga en cuenta que en las zonas de estacionamiento prohibido, permanecer por un tiempo superior a 30 minutos, es suficiente para su remolque.

La Secretaría de Movilidad tiene desde este año un vehículo con una cámara de fotodetección que permite enviar comparendos a quienes infringen la norma. En lo que va corrido de 2015 se han impuesto más de 4.600 comparendos por este medio y en operativos de los agentes de tránsito se han impuesto 29.160.

Algunos de los sectores donde más se infringe esta norma son: la Plaza de Mercado de las Flores, centro de la ciudad; Provenza y Manila, en El Poblado; y el Primer y Segundo Parque de Laureles.

En el centro de Medellín, ciudadanos han realizado actividades en contra de los mal parqueados, como es el caso de la “Palacé para todos” en donde un colectivo de jóvenes se tomó esta avenida para exigir la recuperación del espacio público a comerciantes de vehículos que exhiben sus carros en las aceras de los concesionarios. (Lea también: Con ‘jugocicletas’ protestaron en Palacé )

Aunque en Medellín no se han visto acciones de los ciudadanos que involucren directamente a los vehículos o conductores de los mismos, en redes sociales sí se ven frecuentemente videos de otros países con fuertes campañas como esta del Perú:

¡A ver si así les da pena!Posted by 104.3 FM Austin on Martes, 5 de mayo de 2015 https://www.facebook.com/1043Austin/videos/951433188210545/

O incluso se encuentran videos con agresivas sensibilizaciones:

Esto es lo que pasa por aparcar en un sitio reservado para minusválidos.Posted by Cabronazi on Martes, 28 de julio de 2015 https://www.facebook.com/humorcabron/videos/1174661952549764/

Para evitar estas manifestaciones, siga las normas y ubique su vehículo en los lugares adecuados.