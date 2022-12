Que no lo sorprenda la restricción al parrillero en moto en Rionegro: habrá sanción económica

Desde mañana jueves, en el municipio se impondrán comparendos a quienes no se acojan a la prohibición de movilización con acompañante en este tipo de vehículos.

La medida tomó por sorpresa a algunos conductores.

Fabio Ramírez, uno de ellos, dijo: “sí veníamos, pero como no conocíamos el decreto, como no sabíamos, el agente no nos hizo el parte. Además, veníamos desde (el municipio de ) El Carmen”.

La medida regirá durante la temporada del pago de la prima semestral.

Duberney Pérez Echeverri, secretario de Gobierno de Rionegro, dijo que “es una época propicia para que los bandidos y los ladrones acechen a personas ingenuas que dan papaya y les quitan la primita. En años anteriores vimos cómo desde algunas motocicletas se presentaron fleteros y robos en esta época”.

El decreto emitido prohíbe la circulación de parrillero hombre o mujer en todo el municipio.

“El decreto empezó hoy, a partir del primer minuto del miércoles, y termina dentro de ocho días miércoles también a las 12 de la noche”, explicó el Secretario.

“Como este, hay varios operativos distribuidos en el municipio de Rionegro. Lo que hacen los agentes del tránsito es pedagogía el día de hoy a las personas que se están movilizando con parrillero porque a partir de mañana hay sanciones”, añadió.