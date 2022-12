¡Qué orgullo! Don Jesús Elías celebra sus 112 años y aún trabaja la tierra

Este hombre, nacido en Amalfi (Antioquia), tiene más de 120 descendientes y la fuerza de un roble: todos los días labra su huerta.

Ha logrado sobrevivir 112 años, en los cuales ha dejado hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Según él, esto lo ha logrado por su fe y la voluntad de Dios.

Escuchar la misa en su grabadora es lo primero que hace diariamente. Su nombre completo es Jesús Elías Loaiza Arenas y en lo alto de una cima ha visto más de 40 mil amaneceres al abrigo de su ruana; desde hace 8 años lo hace en compañía de su mascota, su fiel amiga Katy.

“Yo no he conocido una pastilla en mi vida, no me he enfermado un día si quiera, gracias a Dios”, dice don Jesús Elías.

Su cédula, amarilla por el paso de los años, es testimonio de las miles de historias que nítidamente guarda en su memoria.

“Esto era montaña, no había sino tres o cuatro casitas de paja”, recuerda.

Él es el orgullo y la admiración de su familia y sus paisanos.

“Le hacemos la fiestecita cada año, porque el viejito ha sido un ejemplo para todos nosotros”, asegura Martha Inés, una de sus hijas.

José Diego Ríos Cardona, director comunitario de Amalfi, afirma que el centenario hombre “es un símbolo que nos llena de orgullo”.

Don Jesús atribuye su vitalidad al ejercicio, producto del trabajo diario en su huerta, por lo que envía un mensaje a los jóvenes.

“Que se manejen bien y que dejen esos vicios, eso lo lleva a la tumba o a la cárcel”.