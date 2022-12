¡Qué orgullo!: estudiante paisa es el mejor del país en el programa Ser Pilo Paga

Un estudiante de la Universidad Nacional, sede Medellín, es el mejor del país en el programa Ser Pilo Paga, tiene un promedio de 4.9 en el pregrado de Ingeniería Civil y se llama Juan Esteban Taborda.

Actualmente cursa segundo semestre en la Universidad Nacional y con tan solo 18 años ya se llevó este reconocimiento académico.

El estudiante explicó que diariamente le dedica nueve horas al estudio, con lo que ha tenido grandes logros, como ocupar el lugar quince en las Pruebas Saber Pro y ser uno de los diez mil beneficiados del programa "Ser Pilo Paga".

“Me encarreto estudiando. La beca me ayuda mucho, aunque la matrícula en la universidad solo me cuesta 70.000 pesos”, aseguró Juan Esteban.

La única dificultad que tiene Juan Esteban para estudiar, según manifestó, es un problema de visión que sufre hace tres años y que todavía la EPS no le ha brindado la atención necesaria.

El estudiante, quien vive con su madre, padrastro y hermana, en Villa del Socorro, nororiente de Medellín, espera poder realizar un posgrado en cuanto termine su carrera como ingeniero.