¿Qué pasa en Hidroituango? Le contamos todo sobre la nueva emergencia en la megaobra

Mónica Jaramillo describe paso a paso qué es la casa de máquinas del megaproyecto, sitio cercano a donde fue hallado un socavón que tiene en alerta a Colombia.

Los pozos de captación en la emergencia de mayo pasado fueron usados para inundar la casa de máquinas y evitar el desbordamiento del río Cauca por la presa, que no estaba lista.

EPM tenía previsto cerrar algunos de esos pozos, una vez se alcanzó el nivel del gran muro y listo también el vertedero, para empezar a desalojar el agua de la gran caverna y evaluar su estado.

Casa de máquinas, recordemos, es el corazón del proyecto y hasta no saber su situación, no se puede definir con certeza el futuro de la operación de Hidroituango.

Por eso, iniciaron unas obras que les permitirían avanzar con el cierre de los túneles, para posteriormente evacuar el agua. En una de esas perforaciones encontraron un vacío dentro de la montaña.

John Maya Salazar, el gerente (e) de EPM, lo explica así: “Esas excavaciones se hicieron unas en los túneles de cargas 1 y 2 y ahí se encontró, en esas excavaciones, que había una socavación, una cárcava, que hoy no podemos determinar con certeza de qué magnitud es”.

A 30 metros de profundidad aproximadamente, detrás de los túneles, se encontraron con el socavón que podría medir unos 18 metros.

Los ingenieros de la obra saben que hay presencia de agua, pero no qué lo produjo o si está creciendo. No saben si lo provocó el paso del agua por los túneles, si se conecta o no con otras zonas del proyecto, ni desde hace cuánto está ahí.

Esos datos, esperan tenerlos en las próximas 72 horas. Lo urgente, mientras tanto, es acelerar el cierre de casa de máquinas.

“De acuerdo a la recomendación de los expertos, lo más ideal es acelerar el cierre de casa de máquinas, que se deben estar cumpliendo a principios de semana”, dijo el alcalde de Medellín, presidente de la Junta Directiva de EPM.

Las medidas de prevención se mantienen en la zona: alerta roja en Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, y amarilla para Tarazá y otros municipios.

El presidente Iván Duque dio instrucciones para activar de manera inmediata un Puesto de Mando Unificado que se encargará de monitorear minuto a minuto la situación y pidió que se actúe con celeridad para proteger a las comunidades vecinas.

