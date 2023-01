¿Qué pasará este año con el alumbrado navideño de Medellín tras crisis de Hidrotuango?

Ante el anuncio de austeridad de EPM la ciudadanía se pregunta si esto incluye la tradicional iluminación que adorna a la ciudad en diciembre.

Tras la crisis del proyecto hidroeléctrico de Ituango, Empresas Públicas de Medellín anunció que se necesitan cerca de 7 billones de pesos para solventar la crisis, para lo que se llevará a cabo un plan de reducción de costos y gastos, entre otras decisiones como vender activos y dejar de hacer algunas inversiones.

"Hay muchos gastos que se pueden reducir sin afectar la operación", indicó el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta.

Vea aquí: Total austeridad: EPM explica de dónde saldrán $7 billones para resolver crisis de Hidroituango Esta situación ha generado rumores sobre si este año, la decisión de la empresa, afectará el tradicional alumbrado navideño que se realiza en diferentes puntos de la ciudad.

Ante esta pregunta, el gerente mencionó que se está evaluando cuál va a ser la cobertura de este año, sin embargo manifestó que la iluminación del Parque Norte, la avenida La Playa y el centro de la ciudad se realizará.

Por su parte, se pronunció el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien aseguró que los alumbrados deben hacerse.

"Mi posición es que los alumbrados no se pueden perder, se deben hacer y los vamos a hacer, por qué, porque es parte de nuestras tradiciones, porque es algo que siempre ha tenido la ciudad y que lo que hace también es detonar la actividad económica de la ciudad en el mes de diciembre y parte de enero", aseguró.

El mandatario también manifestó que cuando hay situaciones difíciles hay que saber en qué se gasta y en qué no.

"Vamos a dar la discusión con el gerente y el equipo de EPM pero la posición mía como alcalde es que los alumbrados se deben hacer", indicó.

El alumbrado navideño que se realiza en la capital antioqueña es uno de los atractivos que atrae a cientos de turistas durante la época de fin de año.

Vea también: Sin alumbrados, Medellín no tiene diciembre: la historia de esta tradición durante 50 años