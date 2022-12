¿Qué pasó con las dos mujeres que aparecieron muertas en una vivienda de Bello?

En el interior de una vivienda, en Bello, Antioquia, fueron hallados los cuerpos sin vida de Doralba Echeverri, de 52 años y de Alejandra Gómez, de 27 años. De acuerdo con las autoridades, ambos cadáveres fueron hallados sin ningún signo de violencia y sin ninguna herida de arma de fuego o blanca.

Hugo Díaz, secretario de Gobierno del municipio, dijo que “aún no se sabe cuáles fueron las causas de la muerte de estas dos personas y además, al interior de la vivienda, no se ve ningún objeto en un lugar diferente o si hubo algún tipo de riña o de actividad ilegal al interior de la vivienda”.

Algo muy distinto aseguran los familiares de Doralba, que encontraron a las mujeres muertas en la casa de su allegado. Aseguran que las mujeres habrían sido asesinadas.

Liana Echeverri, hermana de una de las víctimas, afirma que “la casa estaba muy desorganizada, incluso habían ollas tiradas, el colchón del cuarto de ella estaba corrido, ella estaba en el piso, la otra muchacha estaba en la cama y estaba sin ropa, tenía una almohada encima”.

Lo último que supieron los familiares de la mujer de 52 años es que en la vivienda, ubicada en el barrio Prado de Bello, varios amigos departieron en una reunión el fin de semana.

“El domingo al ver que no sabíamos nada de ella, vino la hija y ya la encontró a ella y a la otra amiga, muertas”, asegura la hermana.

Las autoridades afirmaron que las mujeres llevaban muertas cinco días, mientras los familiares sostienen que dos. Los resultados de las autopsias determinarán las causas y esclarecerán el extraño hecho. Esto será sólo hasta dentro de dos semanas.