¿Qué sigue en el caso de Aníbal Gaviria tras quedar en libertad por vencimiento de términos?

Después de permanecer con medida de retención domiciliaria, por más de cuatro meses, Aníbal Gaviria, retomó sus labores como gobernador de Antioquia y señala que tiene claro que se defenderá en libertad dentro del proceso por supuestas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz.

“Los abogados se encargan de la defensa y yo, como tiene que ser, me encargo del gobierno y así lo he hecho siempre, como servidor público uno enfrenta en ocasiones procesos e investigaciones”, manifestó el mandatario en entrevista con Noticias Caracol.

La libertad de Gaviria se produjo por vencimiento de términos ¿en qué consiste esta figura del procedimiento penal?

“La Fiscalía tiene 120 días para presentar la acusación, si no lo hace o no lo justifica de manera motivada se entenderá entonces que la persona procesada podrá recuperar su libertad y seguir ese proceso defendiéndose en libertad. Es importante aclarar que no puede interpretarse esto como tema de impunidad”, indicó Álvaro Garzón, coordinador penal del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario.

El caso de Aníbal Gaviria es uno más en el que el procesado recupera su libertad por vencimiento de términos.

“A veces se presentan casos de congestión, morosidad ante los jueces penales o también en la Fiscalía; de otro lado también se presentan maniobras dilatorias por los abogados defensores, pero en sí la figura no es mala”, manifestó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

“La Fiscalía quiere entender que solamente hasta el momento en que se formaliza por parte del Inpec la orden de detención domiciliaria de un ciudadano es que empiezan a correr los 120 días que refiere la ley 600 para que la Fiscalía sustente la acusación y otra parte es natural que la defensa en todos los casos ha alegado que dices del momento en que se profirió la decisión de privación de la libertad”, explicó Héctor Carvajal, experto penalista.

Según la Corporación Excelencia en la Justicia, las libertades por vencimiento de términos van en crecimiento: en 2015 se presentaron 2.583 y en el 2019, llegaron a 5.089 casos.