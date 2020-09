¿Qué tiene Parques del Río que lo convierte en referente de urbanismo a nivel mundial?

Quedaron listos los últimos detalles que hacían falta para dar por terminado uno de los proyectos más importantes en materia de urbanismo, se trata de Parques del Río en Medellín.

Entre una gran selva de concreto, y con el río Medellín como protagonista, nació un pulmón verde, acompañado de urbanismo y más de 72 mil metros cuadrados de espacio público.

Parques del Río se convirtió en un referente mundial. La reconocida y concurrida avenida Regional y la autopista Sur perdieron nivel y se convirtieron en modernos soterrados con ocho carriles.

“Le cuento que esto es lindo, yo he estado en Estados Unidos y en varias partes del mundo y esto no lo he visto en ninguna parte. Casualmente pasamos por aquí y nos quedamos descrestados con esta hermosura”, comentó Rodrigo Serna, habitante de Medellín.

Encima de los soterrados se encuentran dos grandes puentes rodeados de jardines y asientos que conectan las dos etapas del proyecto, comunicando el occidente y oriente de la capital antioqueña, a tan solo unos pasos.

“Ofrece 3,3 kilómetros de ciclorruta y más de 8 de senderos peatonales, tiene zonas de picnic, restaurantes, módulos de servicio”, detalló Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín.

El parque también cuenta con la plaza niebla, donde columnas verdes a través de unas boquillas riegan agua, donde se refrescan deportistas y mascotas.

Todo el parque y los soterrados cuentan con modernas cámaras de control y vigilancia. La obra tuvo una inversión cercana a los 740.000 millones de pesos.