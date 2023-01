¿Qué va a pasar con el motociclista que chocó con un encapuchado en bloqueo en la U. de Antioquia?

En redes sociales se suscitó una polémica frente a este hombre que no atendió al pare ilegal que hicieron los protestantes. La policía ya lo identificó.

El accidente en el que murió el joven estudiante de la Universidad de Antioquia se dio el lunes en la avenida calle 67 (Barranquilla) cuando encapuchados detuvieron el tráfico.

Segundos después, una moto que no atiende la orden de parar se pasa y al rosar a uno de ellos ocurre la explosión.

Noticias Caracol analizó cuadro a cuadro la situación. En las imágenes se ven claramente seis encapuchados vestidos con bata blanca. Uno de ellos tiene las papas bomba. Se trata de Julián Andrés Orrego Álvarez, quien lanza el primer artefacto y luego sucede la explosión.

Segundos después aparece una moto, que no atiende el bloqueo.

En ese momento Julián trata de impedirlo, pero la velocidad de la moto hace que sea levantado del piso. Al caer, todos los explosivos que tenía en su poder se activan y viene la tragedia.

Sus compañeros se acercan a atenderlo, y segundos después se presenta otra explosión, cuando uno de ellos le quita de la mano otra papa explosiva al estudiante.

Noticias Caracol tuvo acceso a la cámara de seguridad alta que hay sobre la entrada universidad. Allí se ve a Julián Andrés en el piso, mientras la policía da instrucciones en el Puesto de Mando Unificado (creado para resolver las situaciones del paro nacional) de no entrar en confrontación con los estudiantes. Minutos después llegó la ambulancia y se lleva a Julián Andrés.

El joven fue trasladado a la Policlínica, pero falleció horas después tras las múltiples lesiones y traumas en varias partes del cuerpo.

“Creemos que estas papas explosivas que ellos llaman, las tenían para proceder a lanzárselas a los policías de grupos antidisturbios que llegaban al lugar posteriormente”, dijo el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Universidad de Antioquia confirmó que el joven de 21 años era estudiante de cuarto semestre de Licenciatura en Educación Física y lamentó la tragedia .



El motociclista

Hay muchas dudas sobre lo ocurrido, de hecho circulan mensajes en Twitter que cuestionan la actitud del motociclista que no obedeció al bloqueo de la calle Barranquilla que pretendían hacer los encapuchados.

Algunos de esos mensajes lo responsabilizan de haber atropellado al encapuchado. Por eso, el general Camacho aclaró qué va a pasar con él.

“Tenemos claro quién es esa persona, pero primero (tenemos) que protegerle su identidad, porque es una persona que no tiene nada que ver. Solamente está pidiendo que permitan la movilidad, que no realicen esta actividad, esta vía de hecho”, dijo el oficial.

Ahora la investigación se centra en identificar a otras personas que aparecen en el video. La Policía tiene en la mira 10 grupos de encapuchados de la universidad.