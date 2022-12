“¡Queremos estudiar!” Es el grito de los niños en Caldas donde no hay profesores

Un mes sin estudiar. Así se encuentran al menos 500 estudiantes de la institución educativa de la vereda Salinas del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá.

Por esta razón, padres de familia estuvieron protestando durante la mañana de este lunes, exigiéndole a la Alcaldía y a la gobernación de que asigne profesores.

Nelson Gonzáles, padre de familia, asegura que “los niños quieren estudiar, por eso hay que pedirle a señor presidente y al Gobernador, ¿Por qué siempre los niños de las veredas son los últimos? Los niños están cansados de estar en vacaciones”.

Mientras en la vereda Salinas protestan, un caso similar sucede en el Colegio Villa Flora, en el barrio Robledo Bello Horizonte de Medellín.

Cristina Álzate es una madre que denuncia que este colegio la secretaria de Educación aún no ha asignado un profesor para los 52 niños de Segundo Dos.

“Hemos enviado muchas cartas a la secretaria y nada, el rector si ha estado muy pendiente pero a él tampoco le dan respuesta. Yo por ejemplo no he podido ir a trabajar por cuidar a mis hijos y soy madre cabeza de hogar”, afirmó Cristina.

La secretaria de Educación de la ciudad está al tanto del caso e investiga lo que sucede en esta escuela.