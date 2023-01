“Queremos que los toros vuelvan a Medellín”: se pronuncia empresa que iba a realizar feria taurina

Cuatro días después de que el alcalde Federico Gutiérrez anunciara la cancelación del evento, Casa Toreros se refirió a este tema.

En un comunicado dado a conocer este lunes, la empresa manifestó: “Con absoluto pesar, desde Casa Toreros tenemos que anunciar que luego de varios días de intentar llegar a un acuerdo y con el gran esfuerzo que habíamos realizado como empresa para salvar la feria taurina de La Macarena en Medellín”.

Casa Toreros manifestó que, a pesar de tener un contrato firmado con los propietarios, el alcalde Federico Gutiérrez en lo que ellos califican como un acto arbitrario y populista, desconociendo los fallos de la ley y la Corte Constitucional decidió no autorizar la celebración de la feria prevista para febrero.

“Queremos aclarar que esta empresa no ha desistido en la celebración de la Feria, como argumentó el alcalde, sino que nos hemos visto forzados ante la liquidación del contrato por parte de la empresa propietaria de La Macarena”, agregó Casa Toreros.

Para esta empresa el municipio propietario de un 49 por ciento de las acciones de la plaza y socio de D'Groupe SAS, prefirió prescindir el contrato de manera unilateral, asimiento las clausulas correspondientes, “pero atropellando los derechos y la libertad de millares de ciudadanos que viven la Cultura Taurina de forma pacífica, civilizada y respetuosa en la capital Antioqueña”, puntualizó el comunicado de prensa.

En contexto: “No habrá temporada taurina en Medellín”: alcalde Federico Gutiérrez Casa Toreros aseguró que confían en que este no sea el cierre definitivo para los toros en La Macarena y agradeció a la afición de esta actividad por confira en su organización de la feria.