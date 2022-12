“Queremos tener un hijo”: pareja gay de Bello, Antioquia

Ginebra Muñoz es diseñadora y artista en el municipio de Bello. Desde hace 4 años vive con su novio en una relación LGBTI. Comparten gustos, aficiones y la ilusión de tener hijos.

Ginebra Muñoz afirma que “cómo le van a negar la posibilidad a un niño de que una pareja homosexual le dé el amor que le niega una pareja heterosexual. Las personas homosexuales somos muy independientes, talentosas, muy trabajadoras y llenas de cosas para aportará al mundo”.

Su pareja es quien más ha insistido en la posibilidad de adoptar. Ginebra no se explica por qué una pareja homosexual no puede aspirar a conformar un hogar con hijos.

Ginebra Muñoz, añade que “no somos para nada pervertidos, ni enfermos sexuales, ni vamos a infundir malos valores en los niños, entonces sería bueno que retomara y que plantearán otra forma para poder adoptar a un niño”.

El fallo que cerro la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten hijos, a no ser que uno de los dos sea el padre biológico, no tomó por sorpresa a la comunidad LGBTI en Antioquia.

Humberto Tobón, presidente de Comunidad LGBTI en Antioquia, manifestó sobre el fallo que “realmente no nos tomó por sorpresa. Nos parece que aquí de fondo hay algo grave y es que tanto los juristas como senadores y parlamentarios no tienen idea de los temas de diversidad sexual y de género”.

Representantes de esta comunidad anunciaron que seguirán luchando por la búsqueda de nuevas posibilidades que les permitan adoptar hijos.