¿Quién era el motociclista que murió en medio del paro minero?

Ya se cumplen ocho días de bloqueos por el paro minero que deja millonarias pérdidas en el Bajo Cauca Antioqueño. Ya hay un muerto en la zona, miles de personas no consiguen alimentos en algunas poblaciones y los conductores que están atrapados en las vías dicen que ya no aguantan más. Y mientras avanzan los diálogos para buscar salidas, se presentaron disturbios en Caucasia.

Fabián Pérez, minero, operador de maquinaria, trabajaba en el sector San Pablo, zona rural de Cáceres y desde el primer día apoyó el paro en el que murió, luego de chocar su motocicleta contra uno de los árboles que pusieron en la vía para bloquear el paso. Él es la primera persona fallecida en medio de este paro minero.

“Tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona, a raíz de los bloqueos con árboles caídos en la región del Bajo Cauca. Es una situación bien lamentable”, opina Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia.

Se completan casi 200 horas de este paro minero, que parece interminable para unos 600 conductores que aún continúan represados en las vías. No han podido bañarse, a veces no pueden comer y la zozobra continúa porque no saben qué hacer con la mercancía, ni cuántos días más tendrán que aguantar sin poder avanzar hacia sus destinos.

“Es una situación fitosanitaria bastante compleja les toca dormir o dentro de las cabinas de los vehículos, o debajo de los vehículos, con hamacas, ellos hacen vacas y de alguna u otra manera consiguen su alimentación, pero es una situación insostenible. Muchos de estos conductores tengan que abandonar sus vehículos”, indica Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga.

Este gremio ya reporta 9.300 operaciones de carga afectadas y 10.000 millones de pesos en pérdidas, pues la entrega de más de 250.000 toneladas está suspendida.

“Los conductores de ganado lo que han tenido que hacer es tirar precisamente el ganado a los potreros que tienen al lado y lado para que el ganado de una y otra manera se hidrate y se alimente en medio de esta crisis”, agrega el vocero de los transportadores de carga.

Los camiones llenos de víveres están dejando de llegar a los 16 municipios afectados de estas dos subregiones. Literalmente, ya no hay comida para los 250 mil habitantes confinados por el paro minero.

“Están sin víveres, los más humildes, los más necesitados, están sin alimento para comer. La empresa cóndor tiene por lo menos 500 empleados que están sin alimento, hay muchas fincas que no tienen insumos, que no están trabajando. Algunas empresas avícolas dicen que solo tienen alimento para sus animales hasta este jueves”, explicó el alcalde de Vegachí, Ulilo Acevedo.

Los líderes del paro minero aseguran que, hasta el momento, no han llegado a ningún acuerdo en la mesa.