¿Quién era Javier Eduardo González, sacerdote hallado muerto en un bar de Medellín?

Siguen las investigaciones en Medellín para establecer qué le sucedió a Javier Eduardo González , el sacerdote que fue hallado muerto en un bar de Laureles, al que llegó en compañía de otra persona sobre la que recaen sospechas de lo ocurrido.

De acuerdo con el diario El Colombiano, el sacerdote salió del seminario donde trabajaba para ver el partido de la Selección Colombia sub-20 el pasado viernes 3 de febrero, pues una de sus pasiones era el fútbol.

El reporte de la prensa local indica que Javier Eduardo González se quedó en un establecimiento comercial y estaba acompañado de otra persona, pero esta luego abandonó el lugar y dejó allí al religioso. El encargado del bar, cuando iba a cerrar, fue quien lo encontró y dio aviso a la Policía, que al llegar al sitio encontró que el cura de 39 años no tenía signos vitales.

El acompañante del sacerdote se llevó las pertenencias del sacerdote: el celular, la billetera y una chaqueta. Al no tener sus documentos se hizo difícil su identificación.

Publicidad

Las autoridades trabajan en establecer la causa de la muerte del sacerdote y si fue drogado para robarlo.

Conmoción por su muerte

En redes sociales se leen sentidos mensajes dedicados por sus familiares y feligreses, quienes no salen de su asombro por la trágica muerte del sacerdote.

“Qué dolor dejas en nuestros corazones, primito bello. Parece mentira escuchar que ya no estarás más con nosotros, que ya no volveremos a escuchar tus consejos, que no habrá más de tus risas, de tus anécdotas, de tus oraciones, de ese amor tan grande que siempre tenías para darnos. Fuiste un excelente hijo, hermano, primo, nieto y sacerdote... No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy por todo lo que hiciste por nosotros y lo que hoy me duele tu partida”, escribió en Facebook Yenny Espitia, prima del sacerdote.

Publicidad

Javier Eduardo González era oriundo de Planeta Rica, Córdoba, pero vivía hace más de 10 años en Medellín y hace ocho se formó como sacerdote.

“Desde muy joven tuvo la vocación religiosa porque siempre fue una persona muy amable, dispuesta a ayudar”, comentó otro familiar a El Colombiano.

Otros mensajes de condolencia

“La Diócesis de Sonsón Rionegro presentan un saludo de condolencia a la Arquidiócesis de Medellín y al Seminario Misionero San José por la sensible muerte del presbítero Javier Eduardo González Pertuz, formador del seminario”.

Publicidad

Además de trabajar como formador del Seminario Misionero San José, colaboraba en la Parroquia Jesús de la Buena Esperanza del barrio Belén Rosales, comunidad que también lamenta su partida.