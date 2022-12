¿Quién es el agresor del niño quemado con una sustancia en rostro y cuello?

Luego de las lesiones sufridas por un menor de 10 años que resultó con quemaduras en parte del rostro y el cuello con un líquido extraño, se adelantan procesos médicos para recuperar las heridas. (Vea también: Atacan con un químico a niño de 10 años en Ciudadela Nuevo occidente).

“Ya después de que lo vestimos para llevárnoslo, se le embombó (la lesión), ya sí sentía el ardor en la cara. Cuando nos subimos al bus, él se me estaba quedando torcido, con las manitos torcidas”, dijo la mamá del pequeño lesionado.

Aunque fue llevado de urgencia a un centro médico, no pudieron determinar qué clase de sustancia fue la que le cayó al niño, por lo que no descartan que haya sido algún tipo de ácido.

“Empecé a averiguar, a averiguar y nadie le dice nada a uno. Entonces toca buscar por otros medios, buscar como quién fue el culpable”, afirmó el papá del niño, cuya identidad se protege por exigencia de la Ley del menor.