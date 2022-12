¿Quién es esta sensual mujer de la que todos hablan y cuya belleza llamó la atención de J Balvin?

Es una hermosa paisa amante del ciclismo y se desempeña como modelo hace un par de años. Sus curvas enloquecen y su carisma enamora.

Su nombre es María Fernanda Muriel, tiene 23 años y representa la particular belleza de la mujer latina en el resto del mundo.



Este ha sido uno de sus rasgos característicos con los que ya conquista las pasarelas más importantes del país.

México ha sido testigo de su crecimiento como modelo y con su belleza se ha ganado el corazón de miles de admiradores, no solo en redes sociales, a donde llega impacta con su carisma y sencillez.

Tiene un cuerpo escultural, rasgos en su rostro que la hacen única y que llama la atención por donde pasa.



Se considera amante del ciclismo y es posible que se le vea rodando por las calles de Medellín, ciudad donde nació y donde reside actualmente.

Esta sensual mujer no podía pasar desapercibida por los artistas del momento, por eso J Balvin se fijó en ella para que fuera la protagonista del video ‘Turn Out the Light’ que realizó junto al artista estadounidense Cris Cab, en la capital antioqueña.



Este sencillo audiovisual fue lanzado en el mes de marzo del año en curso y su ritmo ya está contagiando a los miles de seguidores el artista paisa.



Su protagonista es María Fernanda Muriel, la sensual mujer de la que se está hablando por estos días.