¿Quién responde? La Ruta del Sol, sector 2, sin servicio de ambulancia, grúa y carro taller

Este corredor vial, que hasta hace pocos días operaba bajo la empresa Odebrecht, hoy se encuentra a cargo de Invías y desde entonces no cuenta con los servicios básicos.

Las campañas viales que eran realizadas por el concesionario Ruta del Sol, sector 2, hasta hace unos meses para prevenir accidentes, quedaron en el pasado.

Hoy en día una de las vías más transitadas del país no cuenta con grúa, ambulancia ni carro taller.

"Me parece una irresponsabilidad demasiado grande, porque si nosotros estamos pagando un peaje, estamos pagando por un servicio no lo están prestando, ya es irresponsabilidad del Gobierno que quedó encargado de estas vías", señaló Gabriel Esteban Rodríguez, trasportador.

Aunque las autoridades de los municipios por donde pasa la vía dicen no estar en la obligación de atender un accidente en esta carretera, están en la disposición de prestar los servicios de emergencia con los que cuentan.

"En el municipio de Puerto Boyacá existe un hospital, cuerpo de bomberos y Policía, estos son los servicios que se pueden prestar en determinado momento en el caso que se presente algún accidente, pero hay que aclarar que no tenemos recursos para llenar ese vacío que venía prestando la concesionaria Ruta del Sol", manifestó Jairo César Ramos, secretario de Planeación de Puerto Boyacá.