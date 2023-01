¿Quién tiene la razón? Duro encontrón entre el alcalde de Ituango y Ríos Vivos

Lo que debió ser una manifestación pacífica para exigir mejores garantías, terminó con un cruce de acusaciones por los hechos ocurridos posteriormente.

Cerca de 300 integrantes del Movimiento Ríos Vivos, como lo habían anunciado con antelación, tenían planeado llegar a este municipio del Norte de Antioquia, afectado gravemente por Hidroituango.



Según Isabel Zuluaga, vocera de Ríos Vivos, “queríamos vernos con el alcalde Hernán Darío Álvarez para que nos dijera por qué no se reunía con las familias del coliseo que no tienen ni baños”.

Según Zuluaga, estas 27 familias están pasando por una situación precaria, ya que muchas perdieron sus cosas por la emergencia cuando el río Cauca tuvo una repentina subida a finales de abril tras el represamiento del embalse.

“Cuando llegamos el sábado al pueblo la Policía no nos permitió reunirnos con las familias del coliseo, esto por orden del alcalde. Así que hicimos un plantón (cerca de 300 personas de varios municipios) en el parque y luego preguntamos dónde podíamos albergarnos, ya que no nos dejaban ir al coliseo”, aseguró Isabel Zuluaga.

La representante afirmó que, ante la desesperación de los asistentes por no tener dónde refugiarse, las personas ingresaron a la fuerza el coliseo. “Eso no quiere decir que nos tomamos el lugar como afirma el alcalde, no, porque nuestros compañeros (las familias refugiadas) estaban allí”, puntualizó.

Al día siguiente la caravana de Ríos Vivos, conformada por seis buses, quiso salir de Ituango pero, según Isabel Zuluaga, fueron retenidos por uniformados en el sector de El Bombillo, cerca de Hidroituango.

Zuluaga afirmó que ellos no bloquearon la vía, en realidad no los dejaban pasar, al parecer porque EPM temía que se presentara una manifestación dentro de las instalaciones del proyecto.

Otra versión de la jornada tuvo el alcalde de Ituango.

En un comunicado, el funcionario afirmó que cientos de personas en horas de la noche ingresaron a la fuerza al Coliseo municipal: “y desde las 6:00 de la mañana se movilizaron hacia el sector conocido como El Bombillo, donde iniciaron bloqueos de la vía, perjudicando a la población Ituanguina”.

Y añadió:

“Como Alcalde Municipal y ciudadano Ituanguino respeto las libertades y derechos de las personas que realizan protestas pacíficas, razón por la cual, frente a los actos ilegales de bloqueo de la vía que realiza el Movimiento Ríos Vivos, enérgicamente rechazo los mismos y estoy en la obligación de ordenar todas las acciones necesarias para reestablecer la convivencia y no permitir que estos actos perjudiquen a la comunidad Ituanguina”.

Finalmente los manifestantes de Ríos Vivos, provenientes de municipios como Caucasia, Sabanalarga, Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Valdívia, lograron salir del proyecto pasadas las 8:00 de la noche del pasado domingo, luego de realizar una presentación artística en la vía.