¿Quién vigila construcciones antiguas, a propósito de vivienda que colapsó en Medellín?

Tras la emergencia en el barrio Santander donde fallecieron tres personas y otras tres resultaron heridas, se prendieron las alertas en la ciudad.

Expertos en urbanismo aseguraron que es necesario estar atentos a las estructuras que tienen más de cuatro décadas desde su construcción debido a que podrían llegar a tener las mismas características registradas en la vivienda que se desplomó.

“Sino hay un profesional de por medio el riesgo es total. Nosotros vemos que en la ciudad hay ausencia de construcciones que tengan planos y diseños estructurales aprobados por una curaduría o una oficina de planeación y a eso se le suma que él que termina construyendo es un maestro de obra en el mejor de los casos o un oficial que tiene practica en lo constructivo, pero desconoce la calidad de los materiales”, indicó Ricardo Bonett, ingeniero civil experto en ingeniería sísmica.

Así mismo reiteró el riesgo que significa que estas construcciones no cumplan con los estándares normativos de urbanismo.

“Terminan omitiendo columnas, como el caso que ahora observábamos en esta vivienda que uno no ve evidencia de columnas responsables de la parte estructural y terminan levantando muros sin ningún tipo de refuerzo, lo que llamamos mampostería simple lo que pone en riesgo a las personas que habitan esas viviendas”, manifestó Bonett.

Entre tanto las curadurías de Medellín anunciaron el apoyo para la familia víctima del colapso. Todos los trámites para la reconstrucción de la vivienda serán subsidiados.

“Los curadores estamos atentos a ayudarles a construir su vivienda, pueden acercarse a alguna de las curadurías y cuenten con nuestra ayuda", indicó el curador Luis Fernando Betancourt.

Por ahora las autoridades encargadas continúan realizando los estudios pertinentes para determinar las causas que llevaron a que la vivienda se desplomara.

