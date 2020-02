“Quien viola la autonomía universitaria es el capucho que usa explosivos”: alcalde Daniel Quintero

En medio de la polémica por el ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia, el mandatario defendió su decisión de autorizar la intervención de la fuerza pública.

Una nueva jornada de protestas tuvo lugar en las principales ciudades del país, incluida la capital antioqueña. Miles de maestros salieron a las calles acompañados por estudiantes, sindicatos, entre otros sectores.

Aunque el desarrollo de la movilización en el centro de Medellín fue en completa calma, en inmediaciones de la Universidad de Antioquia se presentaron disturbios protagonizados por algunos encapuchados, luego de varias horas el alcalde Daniel Quintero autorizó el ingreso del Esmad a la institución, decisión que revive la polémica sobre la autonomía universitaria y que no fue bien recibida por la comunidad del campus.

En entrevista con Noticias Caracol, el mandatario explicó las razones por las que autorizó la intervención de la fuerza pública y cómo se aplicó el protocolo.

“Nosotros hemos planteado una línea roja que no vamos a dejar cruzar y es el uso de explosivos dentro de las universidades. Esto es un problema que viene de muchos años atrás, en los que muchos gobernantes no quisieron prestarle atención por todos los retos que implica. Nosotros tomamos una decisión de empezar a cambiar la cultura de los explosivos dentro de las universidades”, indicó Quintero.

El alcalde aseguró que el protocolo se aplicó con sumo cuidado y no hubo estudiantes heridos por la intervención del Esmad, además, manifestó que durante cuatro horas se llevó a cabo la evacuación del campus, pero se siguió observando el uso de explosivos por parte de encapuchados y ahí es cuando entra la fuerza pública.

“Hubo un ingreso cuidadoso, no hay debido al ingreso resultado de estudiantes heridos. El estudiante que está herido fue un estudiante que en el proceso previo del lanzamiento de papas bombas pues se le explotó una de esas y fue llevado a un centro asistencial. Lo que yo si quiero dejar de mensaje es que no puede haber explosivos dentro de las universidades, eso no le conviene a nadie”, aseveró.

El alcalde agregó que el jueves en Medellín se vieron “dos mundos”, uno por el lado de la protesta y movilización pacífica de Fecode “y la consigna quedó clara: hay que defender la vida de los maestros y los profesores”; pero por otra parte, hubo “unos cuantos encapuchados que quieren tomarse las universidades, eso no lo vamos a permitir”, señaló Quintero.