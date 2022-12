¿Quiere casa propia? Envigado busca interesados en nuevo proyecto de vivienda de interés social

El nombre del proyecto es 'Mirador de La Ayurá 2' y la alcaldía de ese municipio ya está entregando los formularios para postularse.

¿Cuáles son los requisitos? Conózcalos, no deje pasar esta oportunidad.

Podrán participar los residentes del municipio que cumplan con estos requerimientos:

a. Cualquier persona con un hogar constituido, puede acceder el presente subsidio.

b. Debe residir en Envigado durante diez (10) años, contados hacia atrás desde el momento de la presentación de la solicitud.

c. No puede haber sido beneficiario, en ningún tiempo, de un subsidio de vivienda nueva de interés social (VIS) o interés prioritario (VIP) y/o usado, programa de plan de lotes y terrazas y vivienda de interés social en Envigado o del gobierno nacional que le haya proporcionado solución de vivienda.

d. El postulante y los integrantes del grupo familiar no pueden poseer ni haber poseído durante los últimos 10 años vivienda u otro inmueble que cumpla el criterio de solución de vivienda.

e. El postulante y su grupo familiar deberán estar registrados en la base de datos de la Oficina del Sisbén del municipio de Envigado.

f. El grupo familiar al momento de su postulación, debe vivir en un inmueble que esté ubicado en los estratos 1, 2 y 3. En el evento que el grupo familiar viva en estrato cuatro (4), deberá ser en una condición especial que será evaluada por el Comité Interdisciplinario.

¿Cómo se entregarán los formularios?

1. Los formularios son entregados por la administración municipal de manera gratuita.

2. El único sitio de entrega es la Secretaría de Obras Públicas de Envigado (carrera 40 No. 39 sur – 59).

3. Las entregas iniciales de los formularios, que se llevarán a cabo entre el próximo 26 de octubre y el 25 de noviembre de 2017, serán exclusivamente para los ciudadanos que se inscribieron en la Encuesta de Vivienda que realizó la administración municipal con antelación.

4. Entre el 28 y 30 de noviembre de 2017 se hará la entrega del formulario a quienes llenen la Encuesta de Vivienda después del próximo 25 de octubre de 2017. En los puntos Vive Digital del municipio estará habilitada la plataforma para llenarla en ese plazo. Oportunamente el municipio informará, además, el link en el que se podrá llenar la Encuesta a partir de dicha fecha.

5. Los formularios se entregarán en las fechas que se mencionarán a continuación y en estricto orden alfabético del primer apellido, de acuerdo con el siguiente listado:

6. Los formularios serán entregados exclusivamente de manera presencial a la persona que diligenció la encuesta, no proceden autorizaciones ni poderes de ninguna índole.

7. Los formularios serán entregados marcados con el nombre y cédula del postulante y son intransferibles.

8. En el proceso de entrega se harán las verificaciones en las bases de datos para determinar si el postulante cuenta con alguna propiedad a nivel municipal, departamental o nacional; de aparecer como propietario, no se le entregará el formulario, pues la convocatoria es exclusiva para personas sin propiedades.

9. El hecho de recibir el formulario no acredita al postulante como acreedor a ningún tipo de derecho, simplemente, la administración municipal le brinda la oportunidad de postularse como posible beneficiario del proyecto ‘Mirador de La Ayurá 2’, para lo cual el postulante deberá cumplir con los requisitos exigidos y con los soportes documentales solicitados. Cumplido esto, la administración municipal asignará el beneficio de acuerdo con la política pública de vivienda y con los requisitos específicos del proyecto.

10. La Secretaría de Obras Públicas realizará visitas domiciliarias a los postulantes como parte integral del proceso de selección.

Para mayor información comuníquese a los teléfonos: 339 4064, 4098 y 4566