“Quieren pagarte una miseria”: venezolana obligada a buscar su sustento en las calles de Medellín

Para atender a esta población, la Alcaldía firmó un convenio con la ONU. Empleo informal ha incrementado en un 30 por ciento, según autoridades.

Una de las razones es que aún no cuenta con documentos para permanecer en Colombia de manera legal.

Sandra Victoria Rodríguez llegó hace siete meses a Medellín, tenía un mes de embarazo y a la fecha no ha podido acceder a un trabajo formal ni al sistema de salud para atender el parto que se aproxima, lo que la ha obligado a buscar su sustento en las calles de la ciudad.

“El trabajo es difícil por la condición en la que uno está, quieren abusar de ti, quieren explotarte en los trabajos, quieren pagarte una miseria, entonces, bueno, uno se refugia en las calles”, denuncia.

Como ella, varios venezolanos que esperan por un permiso de permanencia se ven diariamente en los semáforos de la capital antioqueña vendiendo dulces para poder sobrevivir.

Así lo confirma la situación de José Gregorio Navas.

“Sí, estamos viviendo bastantes problemas aquí, pasando trabajo, tengo muchos compañeros que están viviendo en los parques”, relata.

Pero un convenio firmado por la Alcaldía de Medellín y el Alto Comisionado de Naciones Unidas pretende fortalecer albergues para que aquellos venezolanos refugiados en la ciudad o que no han podido acceder al sistema de salud o educación.

"En este sentido sería la cobertura educativa, la cobertura en salud y también un convenio donde se va a prestar el servicio de venezolanos que están en una situación total de habitantes de calle”, explica Carlos Arcila, secretario de Derechos Humanos de Medellín.

Este acuerdo también busca enfrentar las condiciones de ilegalidad, pues en el departamento de Antioquia la Policía ha expulsado 127 venezolanos por realizar actividades ilícitas, y 97 han sido judicializados por delitos como hurto y tráfico de drogas.