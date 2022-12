Quince días sería el plazo para decidir si se cambia el nombre de la ‘Oficina de Envigado’

Esta solicitud se presentó ante el Gobierno Nacional mediante un derecho de petición firmado por el alcalde, la comunidad del municipio y 26 diputados de Antioquia.

Fueron más de 10 mil habitantes del municipio de Envigado, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, quienes firmaron la petición enviada al presidente de la República con el propósito de cambiar el nombre de la ‘Oficina de Envigado’.

Esto, afirma la comunidad, es con el fin de evitar la relación que pueda generar el nombre municipio con la temida estructura criminal.

Esta es la estrategia de Envigado para que las bandas criminales no... Jorge Correa, presidente del Consejo de Envigado, señaló que la idea con esta solicitud es que los funcionarios de la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, Congreso, Ejército y Gobierno, no usen más el nombre del municipio para referirse a la banda criminal.

Las etiquetas #RespetoPorEnvigado y #SientoAEnvigado han sido usadas en redes sociales por parte de los antioqueños que no se use más el nombre del municipio con la estructura delincuencial.