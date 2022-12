Quise atropellar al de la moto, me estaba apuntando: Nelson Ramos al escapar de fleteros

El arquero del Medellín entregó un dramático relato sobre el momento en el que dos hombres armados lo abordaron para atracarlo.

El jugador payanés salió ileso del intento de hurto ocurrido en la avenida Las Vegas, en inmediaciones de Industriales, cuando se dirigía hacia Envigado al último entrenamiento de su equipo, que este sábado enfrenta a Nacional.

Publicidad

[Lea también: Nelson Ramos, arquero del DIM, escapó de fleteros que intentaron robarlo en la avenida Las Vegas]

La noticia del robo la dio a conocer él mismo en las redes sociales.

¿Pero, cómo logró zafarse Ramos de la acción de los delincuentes?

Publicidad

Él mismo lo contó a los medios de comunicación después de la práctica en predios de Sofasa.

Publicidad

“En horas de la mañana cuando ya me dirigía para el entreno, en la avenida Las Vegas se me acercaron en el semáforo dos motociclistas a romperme los vidrios con revólver, a robarme la cadena, el reloj. Mi respuesta al ver esos revólveres fue dar reversa en el carro, golpeé el carro de atrás, quise atropellar al otro de la moto que me estaba apuntando por el parabrisa (ventana)”, dijo Ramos, que llegó en enero al club rojo.

“Mis compañeros dicen que si no disparó quizá el arma no era de verdad”, añadió el deportista, que aclaró que iba solo en el vehículo y que este cuenta con vidrios de seguridad, además que hubo una reacción oportuna de las autoridades.

“Mi susto al ver esas dos armas fue tratar de volarme, gracias a Dios hubo fortuna: la Policía llegó lo antes posible y me escoltó hasta acá (Sofasa)”, agregó.

Los ladrones no alcanzaron a hurtarle, dijo Ramos, y aseguró que vivió un momento difícil. “No me alcanzaron a robar, pero no es fácil que tengas un arma a dos metros queriendo apuntar por robarte una cadena”.

Publicidad

Ante la reacción de Ramos, los delincuentes lo siguieron hasta el intercambio de una estación de servicio de la calle 16 que permite buscar la Avenida Regional.

“Me siguieron por la bomba, seguían con el revólver en la mano hasta que cogí la avenida principal y aceleré y los perdí. Lo único que escuchaba eran palabras groseras y que les pasara las cadenas, y con el revólver (ellos iban) a querer partir las ventanas”, manifestó.

Publicidad

Finalmente, Ramos explicó por qué reaccionó de esa manera:

“Lo que hice fue porque en algún momento, meses atrás, había sucedido algo y le habían tomado fotos a unos fleteros que habían robado y el alcalde (de Medellín, Federico Gutiérrez) hizo todas las gestiones posibles para atraparlos. Yo intenté hacer lo mismo porque Medellín está en un proceso”, dijo.