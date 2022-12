Racha violenta en el Valle de Aburrá: siete personas fueron asesinadas en 24 horas

Los casos sucedieron en menos de 24 horas. Cinco tuvieron lugar en inmediaciones de Bello. Las autoridades investigan los móviles.

Uno de los hallazgos más aterradores sucedió en la autopista Medellín – Bogotá a la altura de la Curva de Rodas, en Bello, donde un transeúnte encontró a las 4:00 a.m. del sábado los cuerpos de dos mujeres envueltos en bolsas; las víctimas tenían las manos atadas.

Publicidad

Las autoridades aún no aclaran la manera en que estas dos personas fueron asesinadas, tampoco sus identidades.

Cerca de allí, en el barrio La Gabriela en también en territorio bellanita, las autoridades levantaron el cadáver de hombre que murió producto de heridas provocadas con arma blanca.

El levantamiento fue con 1 hora y 50 minutos de diferencia.

En horas de la noche del sábado, el norte del Valle de Aburrá volvió a ser testigo de dos asesinatos.

Publicidad

A las 8:20 p.m. una menor de edad de 16 años falleció al ser impactada por una bala perdida en inmediaciones de la diagonal 60 con avenida 45 en el barrio Niquía, también de Bello.

Y a las 11:50 de la noche, un taxista fue asesinado al parecer por un pasajero cuando recorría las calles del barrio Machado en Bello.

Publicidad

Según la Policía, el cadáver de Yeison Andrés Jiménez, de 22 años, fue encontrado en la calle 47 con carrera 75 a bordo del taxi de placas TRN 215 afiliado a la empresa Coopebello.

Las primeras hipótesis apuntan a que el pasajero le disparó por la espalda y huyó.

Por último, en la madrugada de este domingo falleció en la Clínica Sagrado Corazón de Jesús un hombre que fue baleado en la carrera 17A con calle 54, en el barrio Villatina en el oriente de Medellín.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía, lamentó estos hechos y dijo que ya se creó un grupo especial de Policía y Fiscalía para investigarlos.

Publicidad

“En algunos de ellos no tenemos el victimario identificado y hasta que no hagamos una recolección de material probatorio no podemos afirmar a qué hecho están relacionados”, manifestó al preguntársele por lo móviles de los crímenes.