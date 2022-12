Racionamiento de agua afecta a Medellín y otros 37 municipios de Antioquia

Treinta y ocho municipios de Antioquia comenzaron a padecer un drástico racionamiento de agua debido a la sequía que atraviesa el país.

Uno de los afectados es Venecia. La escases en los grifos de las casas es una imagen se repite a diario en el corregimiento Bolombolo, del municipio de Venecia.

Pequeñas gotas caen del grifo cada vez que algún habitante quiere consumir agua. El preciado líquido sólo llega a esta población durante dos horas al día.

“Sin agua estamos jodidos y nos la ponen de 6 a 8 de la mañana y después de las 8, muchas veces hasta el otro día, no la ponen”, cuenta León Darío Correa, habitante de Venecia.

Paradójicamente, Bolombolo bordea uno de los afluentes más caudalosos del país: el río Cauca, que también muestra los estragos generados por la sequía.

Hay poca agua potable y no alcanza para casi nada, a no ser que sea juiciosamente tasada. “Es muy incómodo por lo poquito que uno recoge. No es lo mismo bañarse en una ducha que bañarse con agua tirada; y (el agua) llega dos horas”, dice Wilmar Sánchez, quien vive en Venecia.

Como Bolombolo, en Venecia, hay otros 37 municipios en Antioquia que ya están experimentando cortes programados de agua.

Regiones como oriente, suroeste y occidente son las más afectadas. Y Medellín también raciona agua (Vea también: Habrá racionamiento en el Valle de Aburrá porque usuarios no ahorran agua) . En los corregimientos de San Cristóbal y Santa Elena, además de algunos barrios del centro oriente de la ciudad, hay cortes programados por la reducción en el caudal de las fuentes hídricas que abastecen los acueductos.