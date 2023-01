Radiografía de la difícil situación del Bajo Cauca, donde asesinaron un suboficial

El meollo del conflicto está en la erradicación manual de cultivos ilícitos. De acuerdo con las FF.MM., el ELN usa a algunos campesinos en Puerto Valdivia para que no permitan este proceso.

Una compleja situación social y de orden público viven hoy el norte y Bajo Cauca antioqueños por cuenta de la presencia de varios grupos armados y de la existencia de plantaciones ilegales.

Publicidad

Escondidos debajo de sus camiones, transportadores y población civil, vivieron momentos de angustia por el cruce de las balas el martes.

Sucedió, según el comandante Séptima División del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez, cuando “el ELN atacó a la población civil, por eso los soldados la resguardan en el sector La Paulina” justo el límite entre el norte y el Bajo Cauca antioqueños, donde cayó el cabo segundo Giovanny Chacón Rentería .

Entre lágrimas, la esposa del militar recordó la ilusión que tenía el suboficial de ser papá.

“Tener un hijo, terminar de construir esta casa, porque la estábamos construyendo, montar un negocio. Tenía muchos sueños, muchas propuestas”, recordó Estefanía Taborda, la esposa militar asesinado.

Publicidad

Durante la noche y la madrugada, el comando de la Séptima División coordinó la militarización de la troncal a la costa para que recobrara su normalidad.

“Están obligando a la población civil a impedir la erradicación, porque hoy después de la erradicación están sufriendo el impacto de no tener renta líquida o dinero”, explicó Ramírez.

Publicidad

El alcalde de Valdivia, Jonás Darío Henao, aseguró que el gobierno les ha incumplido a 2.000 familias preinscritas en el programa de sustitución e hizo una petición.

“Pedimos suspender la erradicación hasta que no firmemos el (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito) PNIS. Y no es una amenaza, es un derecho que tienen los campesinos de Valdivia y que estamos esperándolo, ya lo han hecho en otros municipios, ¿por qué no en Valdivia?”, se cuestionó el mandatario local.

La erradicación de cultivos sólo fue suspendida en Puerto Valdivia durante 15 días, dijo el Ejército.

Este viernes, en reunión urgente, líderes campesinos expondrán en la Gobernación de Antioquia su compleja situación actual.

Publicidad