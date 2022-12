Rafael Henzel regresa a la radio un mes después de la tragedia de Chapecoense

Las palabras de los sobrevivientes del accidente del avión de Lamia, que se estrelló hace un mes en La Unión (Antioquia), son una mina de oro para los periodistas que buscan revivir cada instante de ese doloroso momento que quedó grabado en el alma de los colombianos, los brasileros y los amantes del fútbol en todo el mundo.

Y uno de los que está dispuesto a hablar sobre el tema es el periodista Rafael Henzel, el comunicador brasilero que se salvó de perder la vida.

Publicidad

Estos son algunos apartes de la primera entrevista de Henzel a la radio brasilera:

"Este es el primer impacto que tengo de hablar, grabé algunos audios, recién intubado, pero por más que esté preparado me siento medio nervioso".

"Para poder estar hablando hoy, la primera vez en micrófono, como los atletas, hay que estar bien preparado para estar tres horas sentado, para que en Facebook la gente vea".

"Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, no fue (silencio)... no sé cómo hablar esas palabras, no es nada fácil, me conmueve mucho, no fue nada fácil para mí, para las 71 familias, hace un mes estaban en Sao Paulo..."

Publicidad

"Hace un mes nos estábamos preparando para ir a Guarulhos, a Santa Cruz de la Sierra, para mí no es fácil".

"Debo decir, para confortar a esas familias que perdieron sus amigos, jugadores, amigos de empresa, que ninguno vio nada, ninguno sufrió".

Publicidad

"Ninguno sufrió, no hubo desespero, no hubo absolutamente nada, simplemente las luces apagadas, los motores desligados por la arrogancia del piloto".

"Si (el piloto) hubiera informado 15 o 20 minutos antes, pedir ‘meidei’ Avianca, que estaba al lado, hubiera ido para otro lado y no estaríamos vicecampeones, campeones de la Sudamericana, estaríamos vivos…"