Rapero le puso “picante” al rostro de Diomedes Díaz y se lo tatuó en el brazo

‘Mañas Rufino’, de la agrupación Doble Porción, le rindió un particular tributo al cantante vallenato.

La intención se la había anunciado cinco meses atrás a su amigo y tatuador y este miércoles lo concretó.

Cubrió parte de su antebrazo izquierdo con una imagen de Diomedes Díaz, uno de los íconos del vallenato, música tradicional colombiana.

“Es alguien de la música colombiana que respeto mucho y con el que siento cierta afinidad. El folclor me llama demasiado la atención y más que la música de Diomedes, me llama la atención la persona. A mí me crió el vallenato, el rap fue una elección que tomé”, dijo ‘Mañas Rufino’, rapero envigadeño de 25 años, quien quiso que el tatuaje tuviera “picante”.

Para lograrlo, este artista cuyo verdadero nombre es Julián Cañas decidió hacer un montaje de una imagen de Diomedes para que en esta se viera también la reseña que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) le hizo cuando ingresó a prisión por el asesinato de Doris Adriana Niño, ocurrido en la madrugada del 15 de mayo de 1997.

“No lo hice por el asesinato ni por irrespetar a las mujeres ni por ser machista. Quería ponerle un poquito de picante al tatuaje, es visualmente atractivo, es como la foto de Héctor Lavoe con el ojo morado”, explicó ‘Mañas’, quien se describe como un joven “obsesionado con la salsa y con el folclor, que trata de salir adelante con la música”.

'Mañas' siente tal admiración por el cantante que en una de sus canciones lo menciona. "Más colombiano que Diomedes con dos medios (botellas) de ron", dice el tema.

Algunos de los videos de su agrupación acumulan más de 1 millón de reproducciones en YouTube y sus canciones han sido llevadas a escenarios como el del Breakfest en Medellín y otros eventos en Colombia y Ecuador. “Este año planeamos cantar en Estados Unidos”, contó.

Al preguntársele por qué eligió esa imagen con la reseña delincuencial del cantante, ‘Mañas’ explicó que “hay muchas cosas en este país que llevan al asesinato más que un tatuaje, yo sólo estaba haciendo un homenaje a un tipo de música que me gusta mucho. No es algo que hay que esconder, de él sólo me gusta la música y poner el cartel no quita mi intención del tatuaje y no quita las cosas buenas que hizo él”, agregó.

Diomedes Díaz fue un cantante de música vallenata cuestionado por sus excesos y que estuvo en prisión luego de ser hallado de homicidio preterintencional de Doris Adriana Niño, quien según Medicina Legal murió de asfixia mecánica y al parecer fue víctima de acceso carnal no consentido durante la noche que estuvo con el cantante y algunos de sus escoltas.

El artista fue sentenciado, inicialmente, a pagar 12 años de cárcel, pero luego su condena fue reducida a 6 años y 6 meses. A pesar de esto, la admiración que despierta por su música llevó a que en Valledupar, la cuna de su música, se instalara una estatua en su honor.

Fotos obscenas y otros vejámenes contra estatua de Diomedes Díaz en... Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013 a los 56 años por causas naturales.

