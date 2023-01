Ratifican condena contra mujer por lanzar a una niña desde el piso 18 de un edificio

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación a Alejandra Salazar Rengifo, responsable de la muerte de la hija de su exnovio.

El alto tribunal desestimó los argumentos expuestos por Héctor Manolo Pinzón, el abogado de Alejandra Salazar Rengifo, que había argumentado que en la primera y en la segunda instancia se habían cometido yerros para condenar injustamente a la mujer.

Sin embargo, aunque ratificó la condena de 35 años de prisión contra la mujer, le rebajó la pena accesoria impuesta a 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Salazar Rengifo fue condenada en 2013 por el Juzgado Primero Penal de Medellín por homicidio agravado.

Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2012 a las 10 a.m. cuando Valery Torres, de 6 años, cayó desde el piso 18 del edificio en El Poblado, a donde había llegado a pasar vacaciones junto a su papá, el exnovio de Alejandra.

La Fiscalía logró demostrar que la niña fue arrojada por Salazar Rengifo, quien huyó por la portería principal de la unidad residencial, en vez de alertar sobre la caída de la pequeña.

Valery, consciente, les dijo a algunos testigos que había sido lanzada por la novia de su papá y luego fue trasladada a un centro médico, donde falleció 11 días después.

La mujer, bibliotecaria de profesión y quien hoy tiene 30 años, fue capturada días después y luego enviada a prisión. Está en la cárcel Pedregal en Medellín.

Al ser consultado por la decisión de la Corte, el defensor de la mujer respondió: "La justicia es humana, por ende imperfecta, no porque la Corte Suprema de Justicia haya ratificado la condena quiere decir que los hechos de dieron como allí se afirma, más en un sistema penal como el nuestro donde no hay obligación de investigar la verdad real, sino una verdad racional".

Contra la decisión de la Sala de Casación Penal no procede recurso alguno.