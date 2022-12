Realizan convenio para construir el primer centro de espectáculos agropecuarios

Aunque muchos ya hacían el centro de espectáculos agropecuarios un proyecto olvidado, el martes luego de seis años de reuniones de la comisión accidental del Concejo de Medellín que hace seguimiento al proyecto se dio a conocer la firma de un convenio entre la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU y Sapiencia por valor de 5.173 millones de pesos.

El convenio incluye la responsabilidad de la EDU en los diseños del Centro de Espectáculos Agropecuarios y la Universidad Agrobiológica del Norte, los cuales deben ser entregados en el mes de febrero de 2016.

Igualmente se conoció de otro convenio por cinco mil millones de pesos entre la EDU y Sapiencia relacionado con los estudios para la puesta en marcha de la Universidad de la Paz y la No violencia en los predios donde funcionaba la antigua cárcel del Buen Pastor.