Realizan en la Cámara de Representantes debate de control político sobre Hidroituango

Este miércoles en plenaria se aborda la contingencia que se presentó en el proyecto hidroeléctrico desde abril pasado.

La sesión propuesta por los representantes León Fredy Muñoz de la Alianza Verde y por Decentes, David Racero y María José Pizarro, busca respuestas sobre lo ocurrido con el megaproyecto teniendo en cuenta proyectos, licencias, permisos, modificaciones entre otros puntos.

Al debate fueron citados los ministros de Hacienda, Interior, Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, el gerente de EPM, el fiscal General de la Nación, el contralor General, la directora de la ANLA y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.



📄Agenda Legislativa📄 miércoles 26 de Septiembre de 2018 #PlenariaCámara debate #Hidroituango

Hora: 03:00 p.m pic.twitter.com/TlNe6FezRi — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) September 26, 2018

En su intervención, Muñoz indicó que si bien es importante salvar el proyecto también hizo hincapié en que "aquí no hubo fallas geológicas no hubo problemas de la naturaleza, hubo malas decisiones", por lo que manifestó que los implicados tienen que responder por el daño que se le ha hecho al público.

Por otra parte, Racero cuestionó que para muchos de sus colegas "el tema no sea lo suficientemente relevante", debido a varias sillas vacías.



#DebateHidroituango Acaba de iniciar intervención de @LeonFredyM. Lamento que para muchos de mis colegas, el tema no sea lo suficientemente relevante. pic.twitter.com/VMZDEe7bqz — DavidRacero (@DavidRacero) September 26, 2018

El gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta manifestó por medio de Twitter: "estamos presentes en la plenaria de la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República, para socializar la información referente a la contingencia en el Proyecto Ituango y qué estamos haciendo para superarla".

Foto: EPM